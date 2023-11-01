«Гнев растет»: зарубежные СМИ об ударе по лагерю беженцев в секторе Газа

Нанесенный израильскими военными удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа привел к гибели мирных жителей. В анклаве назревает гуманитарная катастрофа, а население поставлено на грань выживания. Об этом пишут зарубежные СМИ, подборку статей которых сделал «Рамблер».

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия, расположенному на севере сектора Газа. По данным израильских военных, в результате был уничтожен один из командиров радикального палестинского движения ХАМАС.

При этом руководитель Южного командования генерал-майор Яро Финкельман, обращаясь к солдатам ЦАХАЛ, подчеркнул, что целью Израиля является только победа.

«Независимо от того, насколько длительной или насколько сложной будет борьба, нет другого исхода, кроме победы», — передает его слова Telegram-канал израильской армии.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа в результате удара было разрушено «20 домов вместе с жильцами». На кадрах, снятых в индонезийской больнице в секторе, видно не менее 47 тел погибших, накрытых тканью, сообщает телеканал Al Hadath.

«Десятки тел под завалами...запах смерти доносится из Джабалии в секторе Газа», — пишет издание.

По данным пограничного агентства в секторе Газа, десяткам раненых палестинцев будет разрешено покинуть анклав через контрольно-пропускной пункт Рафах для лечения в египетских больницах, отмечает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Издание также подчеркнуло, что «гнев из-за нападения на лагерь беженцев в секторе Газа растет».

В свою очередь американское издание Washington Post обратило внимание: атака на лагерь беженцев усилила опасения, что возросшее число авиаударов и наземные операции Израиля поставят под угрозу большее число мирных жителей и усугубят и без того острый гуманитарный кризис в регионе.

«Конвои с гуманитарной помощью продолжают доставлять ограниченные объемы необходимых грузов, но поставки далеко не соответствуют растущим потребностям. (…) Продвижение Израиля вглубь Газы стало испытанием для таких союзников, как Соединенные Штаты, которые поддержали право страны на ответные меры после смертоносного рейда ХАМАС 7 октября, но все больше настаивают на поиске способов помощи гражданским лицам», — говорится в статье.

Журналисты New York Times в своей статье отмечают, что масштаб разрушений в Джебалии поднимает вопросы о том, соотносится ли число пострадавших гражданских c заявленными военными целями Израиля.

«Нужно остановить эту войну, это нападение на мирных жителей, живущих в своих домах. То, что сейчас происходит, — это просто геноцид», — приводятся в статье американской газеты слова Марвана Султана, директора индонезийской больницы в секторе Газа.

При этом израильские военные заявили, что их истребители были нацелены на боевиков ХАМАС, в том числе на Ибрагима Биари, командира, которого считают центральной фигурой в организованном ХАМАС нападении, в результате которого 7 октября в Израиле погибло более 1400 человек. Комментируя гуманитарную ситуацию в регионе, израильские власти также подчеркнули, что она «далека от кризиса».

«Это утверждение резко контрастирует с отчетами Организации Объединенных Наций, международных организаций по оказанию помощи, сообщениями из Газы, а также фотографиями и видео из анклава, которые говорят об острой нехватке продовольствия и пресной воды», — отмечается в статье.

В свою очередь директор нью-йоркского офиса агентства ООН по правам человека подал в отставку, обвинив организацию в отказе от своих собственных принципов и международного права, а также в неспособности остановить бомбардировку сектора Газа, которую он назвал «геноцидом».