Посол Израиля в России Александр Бен Цви не согласился с данными агентства ООН, что 70% жертв в секторе Газа были женщинами и детьми, указав, что это лишь оценка палестинского движения ХАМАС. Газета.Ru

«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных», — сказал он. Lenta.ru

По словам Бен Цви, у агентств нет точных данных. «Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — добавил посол. RT на русском