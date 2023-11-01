Reuters: ХАМАС, Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев и раненых

Палестинское радикальное движение ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым лицам выехать из сектора Газа.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.