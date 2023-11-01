Reuters: ХАМАС, Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев и раненых
Палестинское радикальное движение ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым лицам выехать из сектора Газа.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Согласно утверждению собеседника агентства, договоренности предполагают, что обладатели иностранных паспортов и тяжелораненые люди смогут перемещаться через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. Однако стороны не установили срок, в течение которого этот КПП будет открыт, уточнил источник Reuters.