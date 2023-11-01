США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Lenta.ru
Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска. Таким образом анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. ТАСС
Второй вариант будущего Газы связан с задействованием в анклаве миротворческих сил. Как отмечает Bloomberg, власти Израиля считают эту идею «достойной рассмотрения». RT на русском
Третий вариант - временное управление Газой под эгидой ООН. Этот проект в Израиле считают бесперспективным из-за "бесполезности" ООН. Газета.Ru