США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Lenta.ru

Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска. Таким образом анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. ТАСС

Второй вариант будущего Газы связан с задействованием в анклаве миротворческих сил. Как отмечает Bloomberg, власти Израиля считают эту идею «достойной рассмотрения». RT на русском