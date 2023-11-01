Акция протеста пройдет у используемой ВВС США авиабазы на юге Турции

Масштабная акция протеста пройдет в пятницу, 3 ноября, вокруг используемой США военной авиабазы Инджирлик в Турции. Как сообщает турецкая газета Yeni Şafak, демонстрацию организует Фонд гуманитарной помощи в защиту прав и свобод человека (IHH) в ответ на поддержку Соединенными Штатами действий Израиля в секторе Газа.

«В пятницу из многих городов Турции отправятся колонны, которые направятся к базе, где размещены американские военнослужащие, поддерживающие Израиль», — говорится в публикации.

Глава IHH Бюлент Йылдырым отметил, что при необходимости протестующие будут находиться в Инджирлике до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа. Он добавил, что теперь «американские базы будут осаждаться народами», а организация планирует провести протесты по всей Турции.