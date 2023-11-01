В ХАМАС заявили, что на насилие движение толкает Израиль

"Есть только два пути: мир или насилие. Махмуд Аббас (президент Палестины - прим. ТАСС) - человек мира, он всегда готов говорить, и чего он добился после 30 лет разговоров? Меньше нуля. Число израильских поселенцев, конфискации палестинских земель и изолированных зон Западного берега увеличились. Это политика не только экстремистского правительства Биньямина Нетаньяху. Никогда не было подходящего времени для уступок в чем-либо палестинцам, а было только расширение израильского контроля. Они не оставили нам другого выбора, кроме насилия", - сказал Гази Хамад.