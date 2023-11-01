Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи умер в США

Второй в мире пациент, которому пересадили сердце от генетически модифицированной свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после операции.

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Об этом на своем сайте заявил медицинский центр Мэрилендского университета США.

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«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», – говорится в заявлении центра.

Ученые отметили, что Фосетт поступил в больницу 14 сентября с терминальной стадией сердечной недостаточности, и незадолго до операции у него остановилось сердце и потребовалась реанимация. Он был признан «непригодным для традиционной трансплантации сердца» из-за серьезных проблем со здоровьем. Но удалось получить разрешение на экспериментальную операцию «в надежде продлить ему жизнь». Пересадка была проведена 20 сентября.

После пересадки сердца пациент смог прожить около шести недель. За это время у него наблюдался «значительный прогресс», он выполнял все указания врачей и проводил время с членами своей семьи, в том числе и, «играя в карты со своей женой Энн».

«В последние дни в его сердце начали проявляться первые признаки отторжения – самая серьезная проблема при традиционных трансплантациях, в том числе и человеческих органов. Несмотря на все усилия медицинской бригады, 30 октября Фосетт скончался», – говорится в сообщении.

В медицинском центре Мэрилендского университета США выразили благодарность Фосетту и его семье за важный вклад в развитие этой области науки, подчеркнув, что пациент сумел заслужить любовь и уважение всего медицинского персонала и им «будет его очень не хватать».