Haaretz: в Израиле магазины остановили импорт из Турции из-за заявлений Эрдогана
Ряд сетей супермаркетов в Израиле приостановил импорт продуктов из Турции после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о палестино-израильском конфликте.
Об этом информирует газета Haaretz.
«Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку ХАМАС», — говорится в сообщении.
По данным газеты, крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal также приняла решение о приостановке импорта турецких товаров.
Ранее сообщалось о выступлении Эрдогана на пропалестинском митинге в Стамбуле.
Он назвал ситуацию в секторе Газа резнёй и возложил ответственность за кровопролитие на Запад.
Эрдоган также заявил, что западные страны нарушают принципы международного права, когда безоговорочно поддерживают Израиль.