Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло поприветствовал Эммануэля Макрона и отметил, что Франция является ключевым и надежным партнером в ЕС, а также одним из крупнейших инвесторов, передает «МИР 24».
«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – отметил Токаев.
Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание уделили укреплению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Эммануэль Макрон отметил, что Казахстан имеет стратегическое значение для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Французский лидер также выразил желание развивать культурные и гуманитарные связи.