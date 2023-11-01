Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим

«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – отметил Токаев.