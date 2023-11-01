ХАМАС разрешил покинуть сектор Газа гражданам восьми стран

Речь идёт о подданных Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. «Обладатели паспортов этих государств смогут уйти через КПП «Рафах», — говорится в сообщении пограничной службы анклава. Заявление было опубликовано в ночное время, в медиаресурсах палестинского радикального движения информация об этом не дублировалась.

Кроме того, из анклава позволят выехать сотрудникам Международного комитета Красного Креста и других НПО.Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда ХАМАС выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».