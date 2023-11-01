ХАМАС разрешил покинуть сектор Газа гражданам восьми стран
Речь идёт о подданных Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. «Обладатели паспортов этих государств смогут уйти через КПП «Рафах», — говорится в сообщении пограничной службы анклава. Заявление было опубликовано в ночное время, в медиаресурсах палестинского радикального движения информация об этом не дублировалась.
Кроме того, из анклава позволят выехать сотрудникам Международного комитета Красного Креста и других НПО.Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда ХАМАС выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи».
В результате боевых действий в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребёнка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля — более 1,4 тыс. жертв.