В Киргизии резко выросла заболеваемость корью

В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики, в 2023 году в стране выявили уже 3289 случаев.

Большинство заболевших — дети в возрасте до 4 лет. Больше всего случаев выявлено в Бишкеке (989 человек), в Оше (321), а также в Ошской (683), Чуйской (515) и Джалал-Абадской областях (501). В Минздраве отметили, что в прошлом году в республике был зафиксирован лишь один случай кори, а в 2021 году — три случая.