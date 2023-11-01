В Киргизии резко выросла заболеваемость корью
В Киргизии зафиксировали резкий рост заболеваемости корью. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики, в 2023 году в стране выявили уже 3289 случаев.
Большинство заболевших — дети в возрасте до 4 лет. Больше всего случаев выявлено в Бишкеке (989 человек), в Оше (321), а также в Ошской (683), Чуйской (515) и Джалал-Абадской областях (501). В Минздраве отметили, что в прошлом году в республике был зафиксирован лишь один случай кори, а в 2021 году — три случая.
«В целом, ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты», — подчеркнули в ведомстве.
Из-за роста заболеваемости в ряде учебных заведений ввели карантин. Детей перевели на дистанционное обучение.
Напомним, что корь — инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у человека без иммунитета стремится к 100%.