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Bloomberg: США и Израиль обсуждают размещение международных сил в секторе Газа

Соединённые Штаты и Израиль рассматривают три варианта будущего сектора Газа в случае, если израильская армия сможет вытеснить оттуда палестинское движение ХАМАС. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США и Израиль обсуждают три варианта будущего сектора Газа
© globallookpress.com

Первый вариант предполагает установление временного контроля над сектором Газа странами Ближнего Востока. При этом, согласно плану, в анклаве будут размещены войска США, Великобритании, Франции и Германии.

Второй вариант будущего Газы связан с задействованием в анклаве миротворческих сил. Как отмечает агентство, власти Израиля считают эту идею «достойной рассмотрения».

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Кроме того, по данным агентства, временное управлением над сектором Газа могут передать ООН.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. израильских военных вторглись в сектор Газа с момента расширения наземной операции Израиля 27 октября.