Евросоюз подготовил новый пакет санкций

Новый 12-й пакет антироссийских санкций, который планируется представить на рассмотрение стран Евросоюза (ЕС), будет направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к необходимым компонентам, технологиям и электронике через третьи страны, в том числе путем внесения в договоры запрета реэкспорта. Об этом узнал Bloomberg.

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По данным агентства, планируемые Европой ограничения «ударят по торговле с Россией примерно на 5,3 миллиарда долларов», а в ЕС стремятся добавить больше товаров к существующему запрету на транзит и внести в список дополнительные компании в третьих странах, если эти страны не смогут принять жесткие меры в отношении этих компаний.

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Набор предлагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий. Также рассматриваются лицензионные запреты на программное обеспечение и ограничения на импорт обработанных металлов, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов, говорится в материале.

Всего новые рестрикции коснутся более 100 человек и 40 юрлиц из России.

Россию захотели лишить европейских гвоздей

21 октября журнал EUobserver сообщил, что Литва в рамках 12-го пакета санкций предлагает ограничить поставки в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Также Вильнюс предлагает перекрыть ввоз радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. По мнению властей страны, это повлияет на российское промышленное производство.

Министр промышленности и торговли, вице-премьер России Денис Мантуров поиронизировал, что «у коллег из Евросоюза иссякли фантазии».

Уж с иголками и радиаторами мы справимся Денис Мантуров

По его словам, подобные шаги в ЕС говорят об исчерпании идей ограничительных мер.

В России новый пакет санкций сочли неэффективным

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС будет малоэффективным. «Они будут маленькими шажочками что-то делать. Глобально понятно, что никто не хочет разрывать отношения, экономические связи. Потому что понимают, что все равно это приведет к падению экономики Европы, если совсем отрубить страну от всего», уверена парламентарий.

«Это сделано больше на публику, мол, мы что-то делаем для Украины, какие-то санкции по отношению к России принимаются», — резюмировала депутат.