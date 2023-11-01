В США назвали два условия возвращения к иранской ядерной сделке

США смогут вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) только в том случае, если ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (ООН) получат полный доступ к ядерным объектам Ирана и завершат свой отчет о ядерных испытаниях Тегерана. Соответствующие тезисы содержатся в новом законопроекте, представленном на рассмотрение конгресса США. «Лента.ру» изучила текст проекта закона.

© Leah Millis / Reuters

Инициативу предлагается назвать «Закон о ядерной проверке Ирана». Автором проекта выступила член Республиканской партии, конгрессвумен Лиза Макклейн.

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«Несмотря на любые другие положения закона, Соединенные Штаты не могут стать стороной Совместного всеобъемлющего плана действий или любого другого соглашения с Ираном, касающегося ядерной программы Ирана, до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (1) получили полный доступ ко всем ядерным объектам Ирана; (2) завершили свой всеобъемлющий отчет, касающийся ядерных объектов Ирана», — говорится в ее законопроекте.

16 сентября МАГАТЭ заявило об отзыве аккредитации у нескольких инспекторов, которые проверяют ядерные объекты Ирана в соответствии с Соглашением о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани напомнил о праве отказывать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о том, что Москва осуждает стремление Британии, ФРГ и Франции нарушить требования СВПД и резолюции Совбеза ООН. По ее словам, если настрой трех стран Европы реализуется, будет «нанесен сокрушительный удар по перспективам восстановления "ядерной сделки"».