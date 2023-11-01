Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине

Государственный секретарь Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в неизменности поддержки США. Об этом сообщил государственный департамент Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, представители двух стран обсудили последние события на фронте и предстоящую встречу стран для формирования консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине.

Энтони Блинкен заверил, что США все еще привержены территориальной целостности и суверенитету Украины и готовы продолжать оказывать ей необходимую поддержку.

До этого упоминалось, что администрация США вновь запросила у конгресса более 60 миллиардов долларов в помощь Киеву.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден наложит вето на проект о предоставлении военной помощи Израилю, если палата представителей его примет. Администрация считает, что запросы для Украины и Израиля разделять нельзя, в противном случае это грозит обернуться глобальными последствиями.