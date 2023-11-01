Блинкен посетит Израиль в пятницу

Государственный секретарь Энтони Блинкен прибудет в Израиль в пятницу в рамках нового турне по Ближнему Востоку. Об этом пишет AFP со ссылкой на официального представителя государственного департамента США Мэттью Миллера, передает РИА Новости.

Уточняется, что Блинкен встретится с членами правительства Израиля, а затем отправится в другие страны региона. Это будет вторая поездка государственного секретаря США на Ближний Восток с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что для сектора Газа лучшим вариантом была бы Палестинская национальная администрация, которая взяла бы на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность местных жителей.

При этом он отметил, что отдать сектор Газа под управление Израиля или военного движения ХАМАС было бы ошибкой.

Агентство Bloomberg ранее утверждало, что США и Израиль обсуждают различные варианты будущего сектора Газа после окончания боевых действий и победы над ХАМАС.