Госдеп назвал прекращение огня в Газе передышкой для ХАМАС

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа, так как уверен — передышка позволит правящему там палестинскому движению ХАМАС восстановить силы и продолжать нападать на Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что прекращение огня позволило бы ХАМАС продолжать вооружаться и устраивать террористические атаки на Израиль», — объяснил официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер.

Он также усомнился в том, что ХАМАС будет чтить заключенные с Израилем договоренности о перемирии. Миллер считает, что люди, призывающие стороны прекратить огонь и заключить мирный договор, прежде всего просят об этом израильскую сторону.

«Я не думаю, что кто-то всерьез ожидает, что ХАМАС, террористическая организация, согласится на перемирие», — подчеркнул он.

При этом Миллер признал, что гуманитарные паузы для оттока беженцев и доставки припасов мирному населению были бы уместны.