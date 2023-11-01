Король Иордании заявил Байдену о важности прекращения огня в секторе Газа

Нужно приложить все усилия, чтобы добиться прекращения огня и гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, а затем обеспечить мирное население необходимой гуманитарной помощью. Такое заявление король Иордании Абдалла II сделал в ходе беседы с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет Иорданское агентство новостей PETRA со ссылкой на канцелярию короля, передает РИА Новости.

Уточняется, что лидер Белого дома позвонил монарху Иордании, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа.

«Король Абдалла подчеркнул важность прекращения огня и немедленного гуманитарного перемирия в Газе», — говорится в сообщении. Там также указано, что для прекращения этой войны нужно активизировать все политические усилия.

Король считает, что единственно верный исход палестино-израильского конфликта — создание двух государств, которое будет означать возвращение независимого палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.