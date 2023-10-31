Зеленский предложил Раде разорвать консульское соглашение с РФ
На Украине хотят в одностороннем порядке разорвать консульское соглашение с Россией. Соответствующий проект закон украинский глава Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду.
Документ с подписью Зеленского о прекращении действия конвенции опубликован на сайте парламента. К нему никаких пояснительных бумаг не прилагается.
Конвенция была подписана Москвой и Киевом в 1993 году. Она вступила в силу через два года. В ней регламентировались вопросы открытия и функционирования консульских учреждений, а также присутствие специалистов ведомств на территории двух стран.
Власти Украины заявили о разрыв дипломатических связей с РФ после начавшейся спецоперации и признании Кремлем независимости ДНР и ЛНР. Ранее в российском МИДе сообщили о прекращении действия договора о безвизовых поездках с Украиной. Соглашение действовало с 1997 года, напоминает RT.