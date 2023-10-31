Протестующие заблокировали вокзал в Лондоне в час пик

Пропалестинские протестующие заблокировали Ливерпульский вокзал в Лондоне, проведя сидячую кампанию в час пик. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что протестующие активисты скандировали лозунги с призывом прекратить огонь в секторе Газа. По данным издания, одним из организаторов протеста стало феминистское движение Sisters Uncut, которое в социальной сести Х заявило, что сидячая забастовка организована в знак солидарности с палестинским народом.

Ранее сообщалось, что сторонник Палестины запустил в один из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Бирмингеме на западе Британии десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага.