Белый дом: Байден ждет встречи с Си Цзиньпином

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в ноябре в Сан-Франциско пройдет встреча глав двух сверхдержав. Журналисты попросили Жан-Пьер раскрыть детали встречи, а также сообщить о том, согласован ли приезд китайского лидера.

Пресс-секретарь пояснила, что встреча действительно согласована. Она добавила, что Байден ждет ее с нетерпением.

По ее словам, Вашингтон не планирует менять свою политику по отношению к Пекину в связи с встречей глав государств на саммите АТЭС.