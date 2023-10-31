Белый дом: Байден ждет встречи с Си Цзиньпином
Президент Соединенных Штатов Джо Байден с нетерпением ждет встречи с главой КНР Си Цзиньпином, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что в ноябре в Сан-Франциско пройдет встреча глав двух сверхдержав. Журналисты попросили Жан-Пьер раскрыть детали встречи, а также сообщить о том, согласован ли приезд китайского лидера.
Пресс-секретарь пояснила, что встреча действительно согласована. Она добавила, что Байден ждет ее с нетерпением.
По ее словам, Вашингтон не планирует менять свою политику по отношению к Пекину в связи с встречей глав государств на саммите АТЭС.
Эксперты полагают, что ни Китай, ни США не желают вступать в военный конфликт. На фоне этого в 2022-2023 годах высокопоставленные чиновники двух стран пытались найти точки соприкосновения, наладить отношения, основанные на разумных компромиссах и взаимной выгоде.