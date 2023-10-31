В Израиле высказались о «провокациях» со стороны Йемена
Израиль замечает провокации со стороны Йемена, однако сейчас страна сконцентрирована на наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.
Так он прокомментировал обстрел шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы) территории Израиля. По его словам, союзники Ирана пытаются отвлечь внимание израильских войск от войны в Газе.
«Но мы сосредоточены на наших боевых действиях в районе сектора, мы сможем защищать себя везде, где это необходимо», — подчеркнул Хагари.
Ранее йеменские повстанцы-хуситы объявили о начале военной операции против Израиля. Они уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории страны.
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