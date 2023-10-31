В Израиле высказались о «провокациях» со стороны Йемена

Израиль замечает провокации со стороны Йемена, однако сейчас страна сконцентрирована на наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

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Так он прокомментировал обстрел шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы) территории Израиля. По его словам, союзники Ирана пытаются отвлечь внимание израильских войск от войны в Газе.

«Но мы сосредоточены на наших боевых действиях в районе сектора, мы сможем защищать себя везде, где это необходимо», — подчеркнул Хагари.