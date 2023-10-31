CNN: Представитель ООН по правам человека ушел в отставку из-за «геноцида» в Газе
Заместитель директора нью-йоркского отделения Верховного комиссара по правам человека, представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Крейг Мохайбер объявил о своей отставке из-за «геноцида» в секторе Газа, который организация не смогла остановить. Об этом во вторник, 31 октября, пишет CNN.
Мохайбер опубликовал письмо, в котором назвал действия в секторе Газа хрестоматийным примером геноцида. В 90-е годы он жил в Газе и работал в ООН по вопросам прав человека.
Кроме того, в письме сотрудник ООН обвинил США, Великобританию и ряд европейских стран в политическом и дипломатическом прикрытии «зверств Израиля».
Среди прочего Мохайбер подчеркнул, что это будет его последнее официальное сообщение в его должности, после того, как он стал свидетелем того, что произошло в Газе. В результате, подчеркнул представитель ООН, организация неоднократно оказывалась не в состоянии остановить геноцид. Письмо было отправлено главе ООН по правам человека Волкеру Тюрку в Женеву, передает CNN.
Незадолго до этого пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель УКГВ ООН Йенс Лаерке заявили, что согласно последним данным в секторе Газа погибло несколько тысяч детей, а еще 940 числятся пропавшими без вести.