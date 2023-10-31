Представитель ООН по правам человека ушел в отставку из-за «геноцида» в Газе

Заместитель директора нью-йоркского отделения Верховного комиссара по правам человека, представитель Организации Объединенных Наций (ООН) Крейг Мохайбер объявил о своей отставке из-за «геноцида» в секторе Газа, который организация не смогла остановить. Об этом во вторник, 31 октября, пишет CNN.

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Мохайбер опубликовал письмо, в котором назвал действия в секторе Газа хрестоматийным примером геноцида. В 90-е годы он жил в Газе и работал в ООН по вопросам прав человека.

Кроме того, в письме сотрудник ООН обвинил США, Великобританию и ряд европейских стран в политическом и дипломатическом прикрытии «зверств Израиля».

Среди прочего Мохайбер подчеркнул, что это будет его последнее официальное сообщение в его должности, после того, как он стал свидетелем того, что произошло в Газе. В результате, подчеркнул представитель ООН, организация неоднократно оказывалась не в состоянии остановить геноцид. Письмо было отправлено главе ООН по правам человека Волкеру Тюрку в Женеву, передает CNN.