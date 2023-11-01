В Вашингтоне подтвердили грядущую встречу Байдена и Си Цзиньпина

Американский лидер Джо Байден проведет встречу с главой Китая Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщило агентство Bloomberg.

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Она отметила, что Байден с нетерпением ждет встречи с председателем КНР. По словам Жан-Пьер, на встрече, скорее всего, будут затронуты споры по технологическим и экономическим амбициям, разногласия по поводу Тайваня, прав человека и более широкие геополитические вопросы.