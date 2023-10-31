Белый дом: Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден с нетерпением ждёт встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско.

«Президент заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем Си», — заявила она на брифинге.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и США договорились о совместной работе над организацией встречи лидеров стран в Сан-Франциско, но дорога в Сан-Франциско не будет гладкой.