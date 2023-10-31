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В США нашли тысячи страниц переписки Байдена с частных адресов

Национальное управление архивов и записей США нашло три частных адреса электронной почты действующего президента страны Джо Байдена, которые он использовал для отправки 82 тысяч страниц корреспонденции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США нашли тысячи страниц переписки Байдена с частных адресов
© globallookpress.com

Отмечается, что эти адреса были использованы ещё во время вице-президентства Байдена в администрации бывшего президента Барака Обамы. Поиск был инициирован политическими оппонентами Байдена, которые планируют найти доказательства вовлечённости президента в бизнес родственников. В данный момент найденная переписка обрабатывается на предмет потенциальных улик.

«Национальное управление архивов и записей выявило примерно 82 тысячи страниц потенциально релевантных документов и сейчас их обрабатывает», — сказано в материалах суда.

Напомним, что различные политики США уже несколько раз обвиняли Байдена в причастности к бизнес-схемам своих родственников. Ранее об этом заявил сенатор от штата Кентукки Джеймс Комер.

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