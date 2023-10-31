В США нашли тысячи страниц переписки Байдена с частных адресов

Национальное управление архивов и записей США нашло три частных адреса электронной почты действующего президента страны Джо Байдена, которые он использовал для отправки 82 тысяч страниц корреспонденции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эти адреса были использованы ещё во время вице-президентства Байдена в администрации бывшего президента Барака Обамы. Поиск был инициирован политическими оппонентами Байдена, которые планируют найти доказательства вовлечённости президента в бизнес родственников. В данный момент найденная переписка обрабатывается на предмет потенциальных улик.

«Национальное управление архивов и записей выявило примерно 82 тысячи страниц потенциально релевантных документов и сейчас их обрабатывает», — сказано в материалах суда.