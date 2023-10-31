Украина попросила Польшу не допустить закрытия границы

Украина обратилась к Польше с просьбой не допустить блокировку границы между странами протестующими польскими перевозчиками. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч в разговоре с агентством «Укринформ».

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Посольство страны направило ноту в польский МИД, попросив принять меры.

«Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы», — заявил Зварыч.

По его словам, перекрытие границы митингующими навредит имиджу Польши, а также местным предпринимателям, которые планируют принять участие в реализации проектов на территории Украины.