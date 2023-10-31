Италия заявила о готовности разбить полевой госпиталь в Газе

"Еще один самолет ВВС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа приземлился в аэропорту города Эль-Ариш (в Египте - прим. ТАСС). Мы же рассматриваем возможность разбить в Газе полевой госпиталь", - написал министр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).