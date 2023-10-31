Глава Пентагона заявил, что Россия может бросить вызов НАТО

Москва может в перспективе «бросить вызов НАТО», заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям в Конгрессе США.

Россия «рано или поздно» сможет бросить вызов Североатлантическому альянсу, сказал Остин в ходе слушаний, передает ТАСС. По его словам, успех России в ходе СВО поставит «под угрозу безопасность» находящихся рядом государств, в особенности стран Прибалтики.