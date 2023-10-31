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Глава Пентагона Остин заявил, что Россия может бросить вызов НАТО

Москва может в перспективе «бросить вызов НАТО», заявил глава американского военного ведомства Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям в Конгрессе США.

Глава Пентагона заявил, что Россия может бросить вызов НАТО
© globallookpress.com

Россия «рано или поздно» сможет бросить вызов Североатлантическому альянсу, сказал Остин в ходе слушаний, передает ТАСС. По его словам, успех России в ходе СВО поставит «под угрозу безопасность» находящихся рядом государств, в особенности стран Прибалтики.

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Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что для соглашений между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО. Напомним, Остин заявил, что Россия одержит победу на Украине, если США прекратят поддержку Киева.