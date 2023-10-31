Аналитик ответил на вопрос о влиянии войны в секторе Газа на Россию

Российское руководство в отношении конфликта Израиля и ХАМАС занимает «правильную и прагматичную позицию», осуждая не пропорциональное применение силы с обеих сторон и выступая за создание двух независимых государств Израиль и Палестина . Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко .

Отвечая на вопрос, может ли война в секторе Газа влиять на ситуацию внутри России, он отметил, что «это не связанные вещи». По его словам, дополнительным фактором стабильности здесь является то, что «де-факто российское руководство занимает правильную и прагматичную позицию — мы осуждаем не пропорциональное применение силы с обеих сторон и выступаем за создание двух независимых государств Израиль и Палестина, как это было предусмотрено в своем время известной резолюцией ООН».