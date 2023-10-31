Боррель осудил атаки израильских поселенцев против палестинцев
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о решительном осуждении атак израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
Соответствующее заявление он сделал во время телефонных переговоров с представителями Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества.
Ранее Боррель призвал к временному прекращению огня на Ближнем Востоке для доставки гумпомощи в сектор Газа.
30 октября представитель израильских военных майор Нир Динар заявил, что армия Израиля неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.