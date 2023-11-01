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В Израиле считают поддержку США "огромной ценностью"

Израиль очень ценит поддержку США, которая позволила стране вести "беспрецедентно мощную" военную кампанию в секторе Газа. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности (СНБ) еврейского государства Цахи Ханегби.

В Израиле считают поддержку США "огромной ценностью"
© РИА Новости

"На дипломатическом фронте то, что президент Соединенных Штатов поддержал Израиль, имеет огромную ценность. Это позволило нам непрерывно вести почти целый месяц кампанию беспрецедентной мощи", - заявил он на пресс-конференции.

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"Чтобы сохранить эту поддержку, мы обязаны продолжать, как мы это делали с начала войны, проводить различие между убийцами и некомбатантами [в секторе Газа]", - добавил Ханегби.

При этом он напомнил, что Израиль продолжает "убеждать население северной части сектора Газа переместиться в охраняемые районы на юге" и "разрешает силам иностранной помощи обеспечивать продовольствием, водой и медикаментами всех тех, кто откликнулся на призыв [израильских властей об эвакуации] и в настоящее время находится на юге" палестинского анклава.

Глава СНБ добавил, что Израиль призывает оказывать жизненно важную медицинскую помощь всем нуждающимся не в больницах в Газе, которые, по данным израильской стороны, находятся под контролем палестинских радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и используются ими в качестве командных центров. Вместо этого Ханегби предложил использовать "альтернативные госпитали в Египте, которые находятся в охраняемых районах, либо корабли-госпитали из разных стран", которые в ближайшее время должны прибыть к побережью Газы.

"Это наше обязательство как страны, которая действует по законам войны. Это также способ повысить и сохранить легитимность, без которой было бы очень сложно вести военную кампанию до тех пор, пока цель не будет достигнута. Конечно, мы не ищем легитимности у антисемитов, которые, как мы видим, выскакивают из своих нор всякий раз, когда чувствуют запах еврейской крови. Но в мире много друзей, и война доказала, что они с нами, разделяют наши чувства, а также разделяют цели войны, как я их здесь сформулировал", - указал глава СНБ Израиля.