В Израиле считают поддержку США "огромной ценностью"

Израиль очень ценит поддержку США, которая позволила стране вести "беспрецедентно мощную" военную кампанию в секторе Газа. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности (СНБ) еврейского государства Цахи Ханегби.

"На дипломатическом фронте то, что президент Соединенных Штатов поддержал Израиль, имеет огромную ценность. Это позволило нам непрерывно вести почти целый месяц кампанию беспрецедентной мощи", - заявил он на пресс-конференции.

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"Чтобы сохранить эту поддержку, мы обязаны продолжать, как мы это делали с начала войны, проводить различие между убийцами и некомбатантами [в секторе Газа]", - добавил Ханегби.

При этом он напомнил, что Израиль продолжает "убеждать население северной части сектора Газа переместиться в охраняемые районы на юге" и "разрешает силам иностранной помощи обеспечивать продовольствием, водой и медикаментами всех тех, кто откликнулся на призыв [израильских властей об эвакуации] и в настоящее время находится на юге" палестинского анклава.

Глава СНБ добавил, что Израиль призывает оказывать жизненно важную медицинскую помощь всем нуждающимся не в больницах в Газе, которые, по данным израильской стороны, находятся под контролем палестинских радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и используются ими в качестве командных центров. Вместо этого Ханегби предложил использовать "альтернативные госпитали в Египте, которые находятся в охраняемых районах, либо корабли-госпитали из разных стран", которые в ближайшее время должны прибыть к побережью Газы.