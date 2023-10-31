Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности

Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.
Об этом он сказал после заседания кабмина республики.
По его словам, настоящее государство «должно следовать правилам войны», в то время как Израиль наносит удары по больницам.
«Мы продолжаем контакты с партнёрами, ведем работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом», — добавил он.
Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.
Также до этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.