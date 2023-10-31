Литва ужесточает контроль следующих через РФ и Белоруссию грузов

"Для предотвращения обхода санкций с ноября ужесточается контроль ввозимых в Литву и следующих далее через РФ и Белоруссию грузов, адресаты которых находятся в третьих странах", - говорится в сообщении.

"Таможня рекомендует как можно более подробно описывать декларируемые товары с указанием их свойств и приложением документов об этом", - отметили в департаменте.

В июле Вильнюс ввел ужесточенные правила транзита товаров через РФ и Белоруссию. Правительство установило 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.