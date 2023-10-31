Вучич назвал главные преграды на пути Сербии для вступления в Евросоюз
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступлению республики в Евросоюз мешает политика организации в отношении России и проблема Косово. Об этом пишет «Прайм».
Ранее сербский лидер провел встречу с Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК после переговоров провела пресс-конференцию, на которой рассказала о перспективах Сербии по вступлению в ЕС.
Вучич отметил, что чиновница очень мягко обозначила проблемы, которые мешают Белграду получить членство в организации.
Прежде всего, пояснил президент, это нежелание Сербии присоединяться к антироссийской санкционной политике Европы.
Во-вторых, заметил Вучич, камнем преткновения является вопрос Приштины. Он добавил, что значительная часть вины «не на нашей стороне»
Напомним, что Сербия, Словакия, Венгрия, Польша, Болгария пытаются проводить относительно независимую политику по ключевым вопросам, стремятся защищать свои интересы в энергетической и сельскохозяйственной сферах.