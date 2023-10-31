Вучич назвал главные преграды на пути Сербии для вступления в Евросоюз

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступлению республики в Евросоюз мешает политика организации в отношении России и проблема Косово. Об этом пишет «Прайм».

Ранее сербский лидер провел встречу с Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК после переговоров провела пресс-конференцию, на которой рассказала о перспективах Сербии по вступлению в ЕС.

Вучич отметил, что чиновница очень мягко обозначила проблемы, которые мешают Белграду получить членство в организации.

Прежде всего, пояснил президент, это нежелание Сербии присоединяться к антироссийской санкционной политике Европы.

Во-вторых, заметил Вучич, камнем преткновения является вопрос Приштины. Он добавил, что значительная часть вины «не на нашей стороне»