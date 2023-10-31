Нетаньяху: война с ХАМАС будет стоить больших денег

"Комиссия по делам общества и экономики приступает к серьезной работе. Приняты очень важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. Предстоит еще многое сделать. Наша первая цель - сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель - дать возможность Армии обороны Израиля и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем", - заявил премьер, чьи высказывания распространила канцелярия. Конкретных цифр он при этом не назвал.