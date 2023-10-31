События в Газе заставляют Европу готовиться к войне

Решение Китая во время председательства в Совете Безопасности ООН, которое начнется в ноябре, оказать активное содействие для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной похвально, но трудно реализуемо. По мере того как военная операция Тель-Авива против ХАМАС в глазах значительной части мирового сообщества теряет антитеррористический характер и все чаще получает ярлыки "антигуманной" и "преступной", особенно заметна неспособность ооновских структур предотвратить уничтожение гражданского населения в Газе дипломатическими методами.

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Заявления высокопоставленных представителей ООН о том, что почти 70 процентов жертв израильских ударов по Газе - женщины и дети, не имевшие отношения к нападению хамасовцев на израильские поселения 7 октября, остаются без реакции.

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Когда представитель России в ООН Василий Небензя назвал события в Газе "катастрофой библейского масштаба", это можно было бы счесть фигурой речи. Однако во вторник газета Times Of Israel сообщила, что официальный Тель-Авив подтвердил существование документа, в котором рассматривалась идея о переселении 2,3 миллиона жителей сектора на Синайский полуостров. В свою очередь британская Financial Times утверждала: премьер Биньямин Нетаньяху просил европейских лидеров повлиять на Египет, чтобы тот "забрал" к себе сотни тысяч палестинских беженцев. Нетаньяху объяснял, что "это на время", но ключевые государства ЕС помогать в этом вопросе Израилю не стали. Возможно, они достаточно серьезно восприняли предупреждение Египта, что в случае давления со стороны Запада он "перенаправит" миллион беженцев из Газы в Европу.

Однако Тель-Авив, как следует из публикации Times Of Israel, от своих планов по "библейскому переселению" палестинского народа отказываться не захотел. В документе от 13 октября министерство разведки Израиля предложило построить на севере Синайского полуострова палаточные лагеря и уже туда отправить жителей Газы, чтобы они не мешали проведению военной операции против ХАМАС. Тот факт, что перемещение почти двух миллионов палестинцев зимой в наспех разбитые в каменистой пустыне палатки уже само по себе граничащее с геноцидом преступление, в Израиле предпочли не заметить. Для понимания - температура в зимние месяцы ночами на севере Синайского полуострова опускается до восьми градусов, а среднегодовое количество осадков не превышает 125 миллиметров.

Команда Байдена обречена на дальнейшую поддержку Израиля даже в том случае, если не будет согласна с его шагами

Как сообщил Times Of Israel источник в правительстве, вопрос о переселении палестинцев кабинет министров еще не обсуждал и по нему серьезных дискуссий не велось, поскольку власти еврейского государства сейчас "сосредоточены на уничтожении управленческих и военных возможностей ХАМАС". То есть в предоставленном министерством разведки плане членов правительства Израиля ничего не смутило. А не рассматривали его только потому, что не дошли руки. И это заявил представитель страны, чей народ имеет трагический опыт постоянных изгнаний с мест проживания и хорошо сознает в исторической ретроспективе, к каким ужасающим гуманитарным последствиям, выражаясь современным языком, приводят такого рода проекты.

Во вторник Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны против ХАМАС. Чем он принципиально будет отличаться от первых двух, которые сопровождались разрушением гражданской инфраструктуры Газы, премьер Израиля не сообщил, пообещав лишь "подводные камни, трудности и потери". Неизменной осталась готовность Нетаньяху наказать всех без исключения жителей сектора за совершенные хамасовцами преступления, чтобы, как выразился глава израильского правительства, в будущем "это была другая Газа".

Журналисты New York Times утверждают, что в Белом доме на фоне разворачивающегося на палестинских территориях гуманитарного кризиса стали "более критично относиться" к действиям Израиля в отношении ХАМАС. Впрочем, "отмыться" от безоговорочной поддержки Тель-Авива у администрации Джо Байдена уже не получится. Команда американского президента обречена на дальнейшую поддержку властей Израиля даже в том случае, если не будет согласна с их шагами. Тот самый безальтернативный случай, когда "хвост виляет собакой". Это означает, что любые попытки мирового сообщества остановить еврейское государство через площадки ООН не принесут успеха и будут заблокированы Вашингтоном. Независимо от того, какая страна председательствует в Совете Безопасности, эта структура в противостоянии Израиля и ХАМАС и дальше останется недееспособной.

Нынешний ближневосточный конфликт в силу ожесточенности и противоречий глобального характера уже дал импульс к разрушению существовавших прежде, поддерживавших миропорядок институтов. И в первую очередь ооновских, оказавшихся не в состоянии противостоять концепции "мира, живущего по правилам".

Заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой, которая на днях призвала республику выйти из ООН только потому, что подавляющее большинство членов организации на Генассамблее призвали Израиль прекратить военные действия в Газе, ошибочно воспринимать исключительно как эмоциональный экспромт. Чернохова ретранслировала то, что прямо или косвенно обсуждают за закрытыми дверями руководители оборонных ведомств Евросоюза, даже если политикам претит говорить об этом вслух. Не случайным в этой связи выглядит сделанное во вторник заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

"Нам нужно снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны, - утверждал он, - и Германия должна быть готова себя защитить".

С кем намерен сражаться бундесвер под руководством Писториуса, уточнено не было. О целях и контурах грядущего противостояния более конкретно высказался премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Варвары готовы сражаться с нами, и их цель ясна: разрушить многообещающее будущее, уничтожить все, чем мы дорожим, и возвестить мир страха и тьмы", - сообщил глава правительства еврейского государства.