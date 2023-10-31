В ФБР допустили активизацию ХАМАС в США

Спецслужбы Соединенных Штатов не получали сообщений о том, что палестинское движение ХАМАС планирует проводить акции в США, проявлять активность в той или иной форме, рассказал директор ФБР Кристофер Рэй в своей речи в Сенате (верхней палате Конгресса). Об этом пишет РИА «Новости».

Вместе с тем, пояснил глава ведомства, «мы не можем и не будем сбрасывать со счетов эту возможность [активизацию движения в США]».

Напомним, что боевые действия между Израилем и Палестиной возобновились в начале октября.

Россия, Китай, Бразилия выступили за прекращение огня, призвали стороны сесть за стол переговоров. США, Великобритания и ряд других стран объявили о полной поддержке Израиля, заявили о готовности оказывать Тель-Авиву финансовую и военную помощь.

По мнению экспертов, чрезмерная вовлеченность Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке может привести к дальнейшей эскалации противостояния, его расширению на весь макрорегион.