Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден прервать свое выступление в сенатском комитете по ассигнованиям из-за протестующих против боевых действий в Газе. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, выступление Блинкена в Сенате (верхняя палата Конгресса) было посвящено выделению $106 млрд на оказание помощи Украине и Израилю.

После того, как госсекретарь начал свою речь, за его спиной появился неизвестный и призвал обеспечить безопасность детей в секторе Газа.

Полиция своевременно отреагировала и вывела мужчину из зала. После этого поднялась женщина в розовой футболке, с испачканными красной краской руками. Она потребовала немедленно прекратить огонь в анклаве. Ее также вывели.

Третья попытка Блинкена потребовать финансирование для Киева и Тель-Авива также была прервана протестующими против обстрелов Газы.