Сторонники Палестины прервали речь Блинкена в Конгрессе
Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден прервать свое выступление в сенатском комитете по ассигнованиям из-за протестующих против боевых действий в Газе. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, выступление Блинкена в Сенате (верхняя палата Конгресса) было посвящено выделению $106 млрд на оказание помощи Украине и Израилю.
После того, как госсекретарь начал свою речь, за его спиной появился неизвестный и призвал обеспечить безопасность детей в секторе Газа.
Полиция своевременно отреагировала и вывела мужчину из зала. После этого поднялась женщина в розовой футболке, с испачканными красной краской руками. Она потребовала немедленно прекратить огонь в анклаве. Ее также вывели.
Третья попытка Блинкена потребовать финансирование для Киева и Тель-Авива также была прервана протестующими против обстрелов Газы.
Напомним, что ранее подобная акция прошла 18 октября. Сторонники организации «Jewish voice for peace» прорвались в здание Капитолия и потребовали от правительства прекратить поддержку Израиля.