В Ашдоде в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела, которому подвергся город Ашдод на юге Израиля. Об этом сообщила израильская служба скорой медицинской помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", МДА).
"После сигналов тревоги в районе Ашдода за последние минуты: медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь и направляют четырех человек (с двух разных мест) в больницу "Ассута", - говорится в сообщении.