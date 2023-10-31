$92.02-1.2297.93-0.68

В Ашдоде в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела, которому подвергся город Ашдод на юге Израиля. Об этом сообщила израильская служба скорой медицинской помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", МДА).

"После сигналов тревоги в районе Ашдода за последние минуты: медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь и направляют четырех человек (с двух разных мест) в больницу "Ассута", - говорится в сообщении.