СМИ: план Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%

Путь к цели ликвидации палестинского движения ХАМАС уже преодолен на 10%. Об этом сообщает газета Israel Hayom, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшим остаться анонимным.

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«Возможно, мы преодолели около 10% расстояния, которое необходимо для достижения цели свержения ХАМАС», — сказал он.

По данным газеты, в израильских совете по национальной безопасности и Министерстве иностранных дел созданы две рабочие группы, которые отдельно друг от друга занимаются изучением различных вариантов послевоенного управления Палестиной.

Уточняется, что среди вариантов, которые были предложены министрами — установление международного контроля, создание совместно с Египтом механизма управления и передача власти в секторе Газа палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.