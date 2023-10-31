Блинкен рассказал о последствиях победы России в СВО

Администрация США считает, что победа России в Специальной военной операции (СВО) на Украине «придаст смелости» Москве и Тегерану. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, сообщает ТАСС.

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По словам Блинкена, боевые действия на Украине и Ближнем Востоке взаимосвязаны.

Он подчеркнул, что, если Соединенные Штаты позволят России одержать победу при поддержке Ирана, это придаст смелости как Москве, так и Тегерану.

До этого стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин попытаются убедить законодателей одобрить запрос Джо Байдена о выделении помощи Украине и Израилю на $106 млрд.