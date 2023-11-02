Байден высказался за гуманитарную паузу в Газе ради спасения заложников

Президент США Джо Байден в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота высказался за гуманитарную паузу в секторе Газа. Байдена прервала протестующая с требованием перемирия, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников", — заявил американский президент.

Речь Байдена прервала женщина, которая представилась раввином (в ней опознали Джессику Розенберг - активистку организации "Еврейский голос за мир") и призвала президента добиваться прекращения огня во имя сохранения жизней мирных жителей сектора Газа.

"Господин президент, если вам не безразличен еврейский народ, то я как раввин прошу вас призвать к прекращению огня", — сказала активистка.

Женщину сразу же зашикали собравшиеся в зале, отмечается в публикации. Напомним, Вашингтон считает необходимым рассмотреть возможность введения "гуманитарной паузы" на территории сектора Газа. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Сената США по ассигнованиям заявил государственный секретарь страны Энтони Блинкен. По его словам, мирные жители палестинского анклава должны продолжить получать продукты и воду. То же касается предоставления гражданскому населению лекарственных препаратов и других товаров первой необходимости.