Мусульманский совет США выдвинул ультиматум Байдену

Национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) и активисты Демократической партии США выдвинули ультиматум президенту США Джо Байдену с требованием использовать его влияние на Израиль и обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа до 1 ноября. В противном случае Байден потеряет поддержку большого числа мусульманских избирателей на выборах 2024 года.

В открытом письме на сайте NMDC мусульманские лидеры США призывали Белый дом "срочно выступить за немедленное прекращение огня". По их словам, ситуация в Газе "достигла критической точки", причем именно безоговорочная финансовая и военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов "сыграла значительную роль в сохранении насилия, ведущего к жертвам среди мирного населения". В связи с этим авторы потребовали от администрации Байдена "принять незамедлительные меры по обеспечению прекращения огня до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США [1 ноября 01:00 по мск]".

Если это требование не будет выполнено, авторы послания пообещали мобилизовать мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы те отказали "в одобрении, поддержке или голосах любому кандидату [на предстоящих выборах президента], не выступившему за прекращение огня и одобряющему израильское наступление на палестинский народ". В тексте подчеркивается, что особые усилия будут направлены на привлечение к протесту избирателей в штатах с высокой конкуренцией (Мичигане, Огайо и Пенсильвании), распределение голосов в которых, вероятно, предопределит исход выборов.