Палестина заявила о 400 погибших и раненых при ударе по лагерю беженцев в Газе

400 человек погибли и ранены при ударе по лагерю беженцев Джебалия в северной части секторе Газа. Об этом заявили в МВД анклава, сообщает РИА Новости.

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В палестинском ведомстве добавили, что среди пострадавших большое число женщин и детей.