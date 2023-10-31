В Грузии оценили шансы на получение статуса кандидата в ЕС

«Очень надеемся, что в конечном итоге этот вопрос будет решен положительно и страна получит статус кандидата. В любом случае шансы на это качественно улучшаются, и это отразилось и на риторике оппозиции. Видно, что в конечном итоге речь идет о чем-то второстепенном по отношению к статусу кандидата. Тогда они говорили, что это исторический шанс, историческое решение, а сегодня говорят обратное, что статус кандидата для нашей страны больше ничего не значит», — пояснил Кобахидзе.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. На этом фоне страна не получила статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдавией. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией» и создании помех в процессе евроинтеграции республики.