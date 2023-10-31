В сектор Газа прибыла новая колонна грузовиков с продуктами и лекарствами

Еще одна колонна грузовиков с гуманитарной помощью, состоящая из 13 машин, прибыла на территорию сектора Газа из Египта. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

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«Это продукты питания и лекарства, которые были физически проверены и досмотрены сотрудниками израильской службы безопасности», — прокомментировали в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также представители главы правительства подчеркнули, что отправка гуманитарной помощи в сектор Газа поможет при проведении операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинском анклаве. Согласно заявлению, у военных страны появится «важная свобода действий» для выполнения поставленных задач.

Кроме того, американские журналисты обратили внимание на продолжение проверок грузовиков с товарами первой необходимости в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах». В материале отмечается, что в настоящее время разрешения на въезд в сектор Газа ожидает 81 транспортное средство.