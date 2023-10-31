На сегодняшний день число погибших несовершеннолетних в палестинском анклаве превысило 3,4 тыс, заявил официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер. ТАСС

"Газа превратилась в кладбище для детей", - подчеркнул Элдер. Он вновь призвал Израиль к немедленному прекращению огня и открытию пропускных пунктов для поступления гуманитарной помощи. RT на русском

"Все контрольно-пропускные пункты в Газу должны быть открыты для безопасной, устойчивой и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи, включая воду, продовольствие, медикаменты и топливо", - заявили в ЮНИСЕФ. Российская газета