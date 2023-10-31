В Британии палестинский активист выпустил десятки мышей в «Макдоналдс»

В английском Бирмингеме палестинский активист выпустил десятки мышей, выкрашенных в цвета палестинского флага, в местном «Макдоналдс», пишет Daily Mail. Судя по ролику, распространившемуся в Сети, мужчина кричал «К черту Израиль! Свободу Палестине».

Как отмечает издание, во время инцидента ресторан быстрого питания был набит битком людьми. После того, как неизвестный высыпал из коробки грызунов, в заведении началась паника, и люди стали выбегать из здания.

Ранее The Washington Post писал, что вандалы на Ближнем Востоке стали громить рестораны «Макдоналдс» из-за решения компании предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Пропалестинские активисты напали на несколько заведений в Турции, Ливане и Египте. Кроме того, египетские блогеры призвали бойкотировать «Макдоналдс» вследствие их поддержки Иерусалима.