Маск высмеял желание Зеленского победить в конфликте с РФ любой ценой

Американский предприниматель Илон Маск высмеял стремление президента Украины Владимира Зеленского любой ценой победить в конфликте с Россией. Он сослался на слова чиновников, близких к украинскому лидеру, которые боятся сказать о том, что Киев не побеждает в борьбе с Москвой.

© Ura.Ru

«Сами помощники Зеленского говорят Time, что он бредит и не желает прислушиваться к реальности: „У нас нет вариантов. Мы не победим. Но попробуйте сказать ему об этом“», — написал Илон Маск в соцсети X.

Ранее в СМИ писали, что между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия из-за дальнейших действий на фронте после провалов ВСУ при контрнаступлении. Командующий украинскими силами уверен, что необходимо прекратить наступать и закрепиться на имеющихся позициях. Однако Зеленский с этим не согласен, так как стране необходимо показать Западу свою боеспособность, пишет MK.RU.